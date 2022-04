Porto vence Santa Clara em casa

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Santa Clara por 3-0, chegando assim ao recorde de 56 jogos seguidos sem perder para o campeonato português, que pertencia, até hoje, de forma isolada, ao Benfica.

Este recorde foi conquistado pelas águias entre 1976 e 1978, lideradas por John Mortimore. A última vez que a equipa se Sérgio Conceição tinha sido derrotada neste campeonato foi a 30 de outubro de 2020, em Paços de Ferreira, tendo perdido por 3-2. Desde aí, o clube conta com 45 vitórias e 11 empates.

Os dois primeiros golos da noite foram marcados pelo defesa Fábio Vieira, aos 38 e aos 41 minutos. Aos 84, o nigeriano Zaidu alargou a vantagem da equipa para os 3-0.

Atualmente, os dragões estão no topo da tabela da Liga com 76, seguindo-se o Sporting com menos seis e o Benfica com menos 15 pontos. O Santa Clara, que vinha de cinco jogos sem derrotas, tem 31 pontos e enconta-se em 10º lugar.