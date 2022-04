Assim, à primeira, lembro-me da chuva. Chuva, chuva, muita chuva. Não quero dizer que tenha chovido sempre, mas certamente a chuva acompanhou as mais marcantes visitas do Liverpool ao Estádio da Luz (a este e ao outro, esse inesquecível monstro de betão que fez, durante anos, tremer a Europa). Cinco, no total: estive em todas.

No dia 1 de março de 1978, ainda não tinha o sonho de ser jornalista e andar pelo mundo a escrever o que via e o que sentia. O meu velho companheiro de carteira no liceu, João Matias (por extenso Facadas), companheiro também em A Bola, companheiro sempre de vida, sabia de cor, dentro da sua alma benfiquista, todos os caminhos que iam dar à Luz. O Liverpool era o campeão da Europa, Bill Shankly deixara a herança a Bob Paisley de um conjunto de pressão contínua e de trocas de bola constantes, bem mais pelo chão do que à inglesa (pelo ar). Toni era o capitão do Benfica de John Mortimore, que se vira atrapalhado nas duas eliminatórias anteriores, frente ao Torpedo de Moscovo e ao BK da Dinamarca.

Rajadas de água varreram o relvado sobre o qual o talento de Ray Kennedy, Jimmy Case, Kenny Dalglish, Steve Heighway e Terry McDermott (o meu preferido) foram irresistíveis. Mais de 80 mil pessoas rugiram quando Nené fez o 1-0, mas com a naturalidade das coisas simples, Jimmy Case e Emilyn Hughes deram a volta ao resultado: 1-2.

Passaram-se seis anos. Um sueco, Sven-Göran Erikson levara, na época anterior, o Benfica à final da Taça UEFA com classe e brilhantismo. Os adeptos encarnados convenceram-se de que a sua equipa estava, de novo, pronta para a Taça dos Campeões. Em Anfield, na primeira mão, o assunto foi equilibrado. Chalana, Diamantino e José Luís deram cabo da pachorra a Phil Neal, Alan Hansen e Alan Kennedy. Aos 66 minutos, de cabeça, o inevitável Ian Rush fez 1-0. Bento queixou-se que ficara, por segundos, encadeado pelos holofotes.

No dia 21 de março de 1984, a Luz abarrotou de esperança para o jogo da volta. Chovia. Chovia muito. Aos 9 minutos, Ronnie Whelan marcou e provocou um silêncio incomodativo. Bento, traído pelos nervos, teve uma noite para esquecer – até um golo pelo meio das pernas levou. Na bancada norte, as cenas de pancadaria alastraram-se à medida que o Liverpool construiu um resultado impensável: 4-1. O Benfica ficava-se pelos quartos-de-final. O Liverpool seria campeão da Europa.

Vitórias Logo na época seguinte, ainda em 1984, Benfica e Liverpool encontraram-se, agora nos oitavos-de-final, sempre na Taça dos Campeões, que é a sua (deles) taça.

Se as esperanças eram poucas para os lisboetas treinados por Pal Csernai, reduziram-se drasticamente com a derrota em Anfiel por 1-3. Inultrapassável? Muito provavelmente. Mas, no dia 7 de novembro, o Benfica revoltou-se. Chovia. Chovia muito. Aos 5 minutos, de penálti, o dinamarquês Maniche deixou as contas dependentes de mais um golo.

Estranhamente, os ingleses encolheram-se.Ainda tinham Dalglish e Rush na frente, mas pouco se viram. John Wark organizou a resistência. Nivaldo e Carlos Manuel atiraram o Benfica para a frente. O público era escasso. A crença pouca, mas crescente. Wando e Jorge Silva estiveram à beira de reverter a eliminatória. Não foram capazes. O Benfica caía, mas pela primeira vez derrotava o Liverpool. Talvez um sinal do Destino. Foi mesmo. Quem poderia, nessa altura, adivinhá-lo?

Num ápice, passaram-se vinte e dois anos, assim mesmo, por extenso. Mais de 65 mil pessoas caminharam alegremente para o novo Estádio da Luz onde voltou a disputar-se um Benfica-Liverpool. O Liverpool era, de novo, campeão europeu, mas a Terra dera tantas voltas em redor do Sol que só contava com dois ingleses no onze inicial comandado por Rafael Benitez – Jamie Carragher e Robbie Fowler.

Corria o dia 21 de Fevereiro e foi, sem dúvidas, o mais maçador de todos os jogos que assisti entre ambas as equipas. Sem ambição, o Liverpool limitou-se a controlar os acontecimentos, mantendo os adversários longe da sua grande-área. O zero-a-zero igual a zero parecia inevitável quando, aos 84 minutos, Petit meteu uma bola perfeita na cabeça de Luisão num livre e foi golo. Resultado final. Era a segunda vitória consecutiva do Benfica sobre o Liverpool mas ninguém confiava muito no sucesso da segunda mão. Ronald Koeman, o homem que deu ao Barcelona a sua primeira Taça dos Campeões, não era de se assustar com ambientes como os de Anfield, como acontece sempre com os treinadores portugueses, crivados de complexos de inferioridade.O Benfica voltou a vencer, agora por 2-0, com golos de Simão e de Miccoli.

Foi essa a única vez que a eliminatória caiu para o lado dos portugueses. É curioso: a memória retém-me mais dos jogos antigos do que dos recentes. Do último confronto da Luz, lembro-me de dois penáltis convertidos por Cardozo, na vitória por 2-1, da tranquibérnia por mais um penálti que terá ficado por marcar, e pouco mais. Jogava-se a Liga Europa. O treinador do Benfica era Jorge Jesus. Em Anfield fez alterações absurdas ao onze inicial e foi derrotado por 1-4. Amanhã, pela sexta vez, logo se vê, embora prometa muito pouco...