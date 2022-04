Painéis Solares. Saiba se compensa investir

Os preços da energia não param de subir. Ainda no início deste mês, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou um aumento extraordinário das tarifas reguladas da eletricidade por causa da subida no mercado grossista. Vai abranger cerca de 900 mil famílias e implica uma subida de 3% na fatura. Perante este cenário, há quem faça contas e comece a ponderar apostar em energias renováveis. Se é o seu caso, ajudamos a perceber o mercado.

Existem dois tipos de painéis solares: painéis solares térmicos e painéis solares foto voltaicos. Enquanto os primeiros servem para aquecer a água, os segundos destinam-se à produção de energia. O ComparaJá.pt fez um levantamento para o i dos investimentos que necessita de fazer antes de tomar uma decisão.

Mas deixa um alerta: “Sendo a produção de energia algo mais ‘intenso’ do que o aquecimento de água, um só painel foto voltaico nunca será suficiente para uma habitação. Se preferir aquecer água, um só painel solar térmico bastará para a sua casa”, explica a plataforma online de comparação e análise de produtos e serviços financeiros, acrescentando que para este estudo se baseou em habitações ‘normais’ no que diz respeito à tipologia e ao agregado familiar.

Mas afinal quanto custa este investimento? A análise feita para o i chama a atenção para alguns fatores: “No momento de colocar um painel na habitação é preciso ter em conta dois encargos financeiros que podem vir a ser bastante significativos. Num primeiro momento, o custo inerente ao painel em si e, posteriormente, o custo da instalação do painel no telhado da casa”.

Para chegar a custos, a plataforma baseou-se numa moradia T3 – com piscina e vários eletrodomésticos – um agregado familiar de quatro pessoas e com um consumo médio de eletricidade a rondar os 100 euros. Para este cenário, a EDP cobra 2214 euros, no entanto, a comercializadora não avança com a informação de quantos anos são necessários esperar até que se assista ao retorno do investimento. Ainda assim, adianta que pode existir uma poupança anual entre os 150 e os 200 euros.

Já se recorrer à Galp precisa de gastar 2250 euros, em que o retorno de investimento será fixado em seis anos. Já a GoldEnergy cobra 2878,20 euros, sendo que o retorno será após 5,5 anos.

Os responsáveis do ComparaJá.pt lembram ainda que, para a “instalação de painéis foto voltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável para auto consumo, o Estado, juntamente com o Fundo Ambiental – no âmbito do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, cujas quatro grandes áreas de ação são a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios – contribui com um incentivo máximo de até 85% do custo (ou 2500 euros). No entanto, ao contrário do que acontecia em anos anteriores – em que este tipo de equipamento beneficiava da taxa intermédia, ou seja de 13%– atualmente é aplicada a taxa normal do IVA: 23%.

Pagamento “Um dos principais entraves à aquisição de um painel solar tem sido, invariavelmente, o elevado investimento a realizar no momento da aquisição. Apesar de ser certo que compensa a médio/longo prazo é verdade que este representa um investimento elevado numa primeira fase”, alerta o estudo.

A pensar nisso, as principais comercializadoras de painéis solares já permitem o pagamento a prestações sem juros, facilitando assim o acesso a mais pessoas de diferentes classes sociais. A GoldEnergy e a Iberdrola, por exemplo, permitem o pagamento a 36 prestações mensais sem juros.

A EDP estende o seu plano de pagamentos aos clientes e permite que os valores sejam regularizados a 24, 36, 48 ou 60 mensalidades também sem juros e sem entrada inicial, enquanto a Galp possibilita o pagamento em três parcelas sem juros: a primeira no ato da assinatura, a segunda no ato de adjudicação e a terceira no momento de pós-instalação. Além disso dá ainda um desconto de 15% através do tarifário Galp Solar.

Compensa a aposta? De acordo com o estudo não há margens para dúvidas: Um painel solar térmico mais facilmente compensará a uma família do que um painel solar foto voltaico. No caso dos painéis solares foto voltaicos para armazenar energia é necessário um equipamento extra – baterias – e mesmo já existindo ainda não estão disponíveis em todas as comercializadoras. Mais: “Mesmo beneficiando o cliente do ponto de vista de retorno financeiro, estes equipamentos aumentam significativamente o valor do investimento em painéis solares”.

Ainda assim, a plataforma garante que apesar de depender sempre de caso para caso considera que é seguro dizer que um painel solar (principalmente um painel solar térmico) acabará mesmo por compensar. Quanto ao retorno do investimento afirma que “não há uma resposta concreta para essa questão”, acrescentando, no entanto, que os estudos apontam para uma baliza temporal compreendida entre os cinco e os oito anos.

Numa situação diferente estão as empresas, uma vez que “será sempre mais fácil que os respetivos consumos (tanto de energia como de água) justifiquem a instalação de painéis solares. Por exemplo, no caso dos painéis solares foto voltaicos a energia será produzida durante o dia e consumida na mesma altura (visto que, à partida, os trabalhadores estarão a trabalhar no escritório durante o dia)”.

Fatores a ter em conta

Tipo e dimensão da casa

• À partida, quanto maior for a casa e quanto maior for o consumo, maior o grau de compensação. Sendo o painel solar um equipamento pensado para grandes consumos energéticos ou de água, é correto afirmar que habitações pequenas e com agregados familiares também pequenos estarão mais longe de conseguir retorno com o investimento.

Tipo de consumo

• Os painéis solares térmicos (entenda-se energia solar para aquecer a água) compensarão quase sempre visto que a água é aquecida durante o dia e poderá ser utilizada numa outra altura.

• Em relação aos painéis solares foto voltaicos e, no que diz respeito à energia em si, não é possível armazenar eletricidade para se utilizar noutra altura do dia. Esta situação poderá, no entanto, compensar no caso de existir uma piscina em casa (com as máquinas a trabalhar constantemente), muitos eletrodomésticos ligados (frigoríficos, máquinas de lavar a roupa/loiça,etc.). Mas mesmo nesta solução é também necessário optar por uma solução elétrica dita ‘normal’ para a noite.



Entraves

• Só é possível optar por um painel solar caso seja proprietário do telhado. Se viver, por exemplo, num apartamento esta situação será muito mais complicada ou até mesmo impossível.

A ter em conta

• Antes de tomar uma decisão deve contactar vários profissionais e comparar propostas. Além disso, o consumidor nunca deve avançar sem uma visita do vendedor à casa: esta é fundamental para se analisar a viabilidade do sistema, as condições de instalação e a melhor solução a comprar. Deve ainda pedir um orçamento escrito e discriminado, que inclua todos os equipamentos, os acessórios, os materiais e os trabalhos a efetuar. Se tem um estacionamento, já ofertas também como cobertura.