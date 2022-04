Jovem ferido após elevador arrancar com as portas abertas no Hospital de São Sebastião

Um jovem de 18 anos ficou ferido, esta segunda-feira, depois de um elevador ter começado a funcionar com as portas abertas, no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. O utente estava a ser transportado de maca, acabando por bater no topo da porta.

O rapaz apresentou-se no hospital para a realização de exames de diagnóstico. Apesar do incomum incidente, o jovem está “bem e consciente”, no entanto “com hematomas e algo traumatizado”, indicou uma fonte oficial da unidade-sede do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga à agência Lusa.

Com esta situação, foi atribuído ao elevador uma avaria ainda não justificada, dado que o mesmo “foi sujeito em fevereiro de 2022 a devida vistoria”, que lhe atribuiu 12 meses de total operacionalidade.

No momento do incidente, o utente estava acompanhado por “dois enfermeiros e dois operacionais”. De acordo com uma fonte do hospital, esta situação não se tratou de alguma incúria humana, com um eventual abandono do jovem a meia-entrada do elevador por exemplo, devido a qualquer distração.

“As pessoas ainda estavam a empurrar a maca e o elevador começou a subir. Foi tudo tão rápido e tão inesperado que ninguém teve tempo de evitar o que aconteceu”, apontou a fonte, ao acrescentar que foi o próprio sistema do elevador que travou a subida ao reconhecer um obstáculo.

Contatada pela mesma agência, a empresa produtora do elevador em causa – TK Elevator - remeteu um esclarecimento sobre o assunto para mais tarde, visto que os técnicos da marca ainda estão no local a apurar o motivo da avaria.