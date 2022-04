Ucrânia. Autarca de Motyzhyn e família executados por tropas russas

A autarca da vila de Motyzhyn, Olga Sukhenko, foi "executada" a tiro nos arredores de Kyiv, juntamente com o marido e o filho. A notícia foi avançada pela agência Reuters, que cita o conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia.

Anton Herashchnko afirmou que estavam ocupantes russos na vila e que "torturaram e assassinaram toda a família da autarca da vila”, tendo os corpos sido enterrados numa floresta da vila.

Também a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshcuk, confirmou em conferência de imprensa que a autarca tinha sido executado mas não adiantou dados sobre a família.

Vereshchuk adiantou que “onze responsáveis por comunidades locais nas regiões de Kiev, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Donetsk encontram-se detidos” pelas tropas russas.