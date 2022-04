Falha no radar do aeroporto de Lisboa provocou atrasos nos voos

Foi registada uma avaria no radar de controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa, que obrigou “à ativação das medidas previstas para situações desta natureza de modo a assegurar a total segurança no transporte aéreo”, confirmou a NAV Portugal.

A falha ocorreu às 5h41, segundo o comunicado daquela entidade, que controla as navegações aéreas.

“Esta medida de segurança acabou por provocar alguns atrasos nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira”, informou ainda, acrescentando, no entanto, que por volta das 10h30 “a NAV Portugal já estava a aceitar perto de 75% do tráfego aéreo” e que agora está “a operar a 100% e a recuperar gradualmente os atrasos provocados”

A NAV Portugal fez ainda questão de sublinhar que “a segurança do tráfego nunca esteve em causa”.