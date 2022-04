Elon Musk compra 9,2% de ações do Twitter e torna-se um dos maiores acionistas da plataforma

O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, revelou, esta segunda-feira, que acumulou uma participação acionista de 9,2% na rede social Twitter.

A informação caiu que nem uma bomba nas bolsas, com as ações do Twitter a dispararem mais de 25% no pré-mercado do Nasdaq, segundo a AFP.

Segundo o comunicado do Twitter, enviado à Securities and Exchange Commission (a CMVM norte-americana), o multimilionário comprou 73,5 milhões de ações da Twitter Inc, o que representa uma posição de 9,2%, avaliada em 2,6 mil milhões de euros.

Sublinhe-se que Elon Musk é bastante ativo nesta rede social, onde tem mais de mais de 80 milhões de seguidores.

Na semana passada, de acordo com a Reuters, o multimilionário, um dos homens mais ricos do mundo, terá dito que estava a "ponderar seriamente" na criação de uma nova plataforma de comunicação.