Renúncia quaresmal

Dia 14 de abril termina a Quaresma que se iniciou a 2 de março, na Quarta-feira de Cinzas. São quarenta dias que medeiam o dia de Carnaval e o dia de Páscoa, preparando os cristãos para a sua principal celebração – a ressurreição de Jesus Cristo.

Durante este período, presente nos rituais católicos desde o século IV, aos fiéis pede-se que se dediquem à reflexão, acompanhada de orações, e que aprofundem a sua Fé, trabalhando a penitência e as virtudes. Um pequeno contributo de forma a invocar as dificuldades que Jesus passou durante 40 dias no deserto e o sofrimento que suportou quando foi crucificado.

Não há muitos anos atrás, a celebração da Páscoa era uma prática que acontecia por todo o país. Ainda me recordo do compasso pascal ser aguardado com entusiasmo na casa dos meus avós e de toda a alegria que aquele reencontro com o crucifixo provocava em quem o recebia. Espalhavam-se ramos verdes pelo chão, junto ao portão de casa, para sinalizar aos paroquianos que transportavam o crucifixo, que aquela casa estava preparada para receber e adorar Jesus na cruz. O caminho de ramos verdes indicava o percurso até ao local onde a família reunida aguardava a chegada do pároco, perfilada ao lado de uma mesa farta em doçarias, onde não podia faltar a regueifa, o folar e o pão-de-ló, para acompanhar o vinho do Porto que iria ser servido à comitiva. Desde muito pequena que ficava sempre surpreendida com a capacidade daqueles homens em bebericarem e petiscarem em quase todas as casas, sem nunca demonstrarem qualquer evidência física ou cognitiva de algum excesso. Para a mesma pergunta que insistia em fazer, ano após ano, a resposta também se mantinha, e a avó lá explicava o esforço árduo que implicava carregar a cruz, de sol a sol, a pé e vestidos a rigor. Depois de algum convívio, sempre breve, porque ainda faltavam muitas casas para visitar, seguia-se a bênção da família e do lar, onde todos os presentes eram convidados a beijar a cruz de Cristo, como sinal de adoração. Terminado este ritual, toda a família seguia atrás do compasso e ali ficávamos ao portão, todos juntos, a observar em silêncio aquele grupo de homens vestidos de roxo, cor que simboliza a dor e a tristeza, a afastarem-se para continuarem o seu propósito.

Hoje em dia é mais difícil de encontrar o compasso a sair de casa de alguém ou a calcorrear as ruas das cidades. Uma tradição que tem vindo a cair em desuso, assim como a presença dos portugueses nas missas dominicais. Sinais dos tempos que vaticinam o fim da religião…

Outra prática que também começa a rarear no tempo de quaresma é a escolha de um sacrifício ou penitência que façamos durante os quarenta dias. Se uns encaram uma qualquer abstinência como sacrifício, outros encontram na renúncia um propósito que trabalha de forma visível o virtuosismo. A renúncia mais comum da quaresma é a abstinência de carne, ainda que haja muitas outras privações que levam ao desenvolvimento de uma virtude ou de mais virtudes.

Uma das questões mais antigas da filosofia é o que significa ser virtuoso. Aristóteles definiu virtude como um meio termo entre dois extremos. A virtude é um hábito ou um conjunto de hábitos que tornam a pessoa boa e capaz de realizar atos voluntários. Ou seja, por virtude podemos entender as ações repetidas que conduzem à excelência humana, sendo que o seu contrário, os vícios, levam à mediocridade.

Os gregos dividiam as virtudes em duas grandes categorias: as virtudes intelectuais e as virtudes morais. Estas últimas relacionam-se com as inclinações do caráter, sejam a justiça, a coragem e a temperança. Mais tarde, a Igreja Católica definiu a fé, a esperança e a caridade como virtudes, às quais acrescentou as quatro virtudes cardeais de Platão - temperança, prudência, fortaleza e justiça – para constituir as sete virtudes cristãs.

A procura de novas virtudes ou o aprofundamento das que já fazem parte de nós é incentivada neste tempo de quaresma, para que possamos crescer em hábitos operativos bons que nos colocam à prova e testam as nossas capacidades de disciplina e de entrega. Um caminho que se faz com sacrifício na senda de um dia melhor, que há de chegar mais à frente, fruto de uma construção diária consciente.

Ainda assim, são cada vez menos aqueles que, apesar de terem crescido com estes rituais e ensinamentos, se propõem a viver a quaresma com renúncia, encarando o livre sacrifício como algo sem sentido e sem propósito. Faz sentido abdicar de comer hidratos de carbono para perder peso, correr todos os dias à mesma hora para tonificar a silhueta, tomar banho de água fria para melhorar a circulação sanguínea, ler dez páginas de um livro antes do pequeno almoço para aumentar a disciplina, entre muitos outros hábitos que os “treinadores da mente” deste tempo elencam como indispensáveis para nos sentirmos melhor e mais plenos. Mas deixou de fazer sentido escolher, voluntariamente, uma provação que nos desafiará durante 40 dias, que reforçará a nossa espiritualidade e que, inegavelmente, se refletirá nos dias subsequentes à Páscoa… Há práticas que são milenares por alguma razão e cujos efeitos são os mesmos, ainda que tenham outras designações.

