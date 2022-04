Os Moços de Recados

O conforto de estabilidade da maioria absoluta não pode ser pretexto para o desvio da atenção e do esforço de concretização em relação ao que verdadeiramente importa: construir respostas para as pessoas e para os territórios.

A resolução da crise política criada pelo chumbo do Orçamento de Estado e a insustentabilidade pueril da solução de Governo que existia na gestão do turno parece não ter dissipado as expressões de total falta de senso na atualidade política nacional.

Ser de um outro tempo, permite aquilatar do disparate de termos responsáveis políticos de referência a revisitarem a instituição centenária do Moço de Recados, numa versão irresponsável, sem qualquer sentido de consequência e de concretização, que é só uma das maiores necessidades do país para os próximos anos. Ter capacidade de fazer e fazer bem, em vez da conversa fiada inconsequente, que não resolve os problemas estruturais, as consequências das limitações pandémicas, os impactos da guerra da Rússia na Ucrânia e os desafios do futuro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, perdido na procura de um registo para o contexto de maioria absoluta, entre novas ânsias de aparição mediática e ridículas flash interviews no final do jogo de futebol da seleção nacional com a Macedónia do Norte, resolveu investir-se de Moço de Recados e debitou um conjunto de avisos em tom de proclamação de uma espécie de liberdade condicional do primeiro-ministro investido, em função de doutrinas sem respaldo constitucional, mas com elevado agrado das direitas desprovidas de lideranças, à espera de melhores tempos e de oportunidades. Talvez eivado pelo histórico de interrupção dos mandatos de António Costa (como ministro de governos e na Câmara de Lisboa), o inquilino de Belém, outrora enfunado pelos ventos da atual liderança do PS, consagrados na emblemático apoio à sua recandidatura na Autoeuropa, determinou a obrigatoriedade de permanência em funções até ao final do mandato, por, segundo a tese, ter personalizado em excesso a campanha com reconhecimento popular, acrescida de fundamentação suportada pela posição política do PS no passado em relação a saídas a meio de mandato. Marcelo, desnorteado na procura de registo, parece regressado ao tempo em que, por puro deleite egocêntrico, tocava às campainhas dos prédios, vertigem de traquinice mais tarde enroupada noutro tipo de expressões como o da vichyssoise.

Há um excesso de velocidade dos protagonistas políticos em relação ao futuro, quando há tanta estrada esburacada no presente, que tem de ser tratada e percorrida.

O problema desta troca de recados dos Moços, na Presidência, na Governação e nos partidos, qual jogo floral, de verve fácil e preenchimento de espaço mediático, é que em nada contribui para o que importa e para o que no passado estava subjacente à formulação do recado e à missão do moço a pedido do familiar ou da vizinha: fazer! Fazer e fazer bem, sem falhar no que era pedido – a encomenda – e no troco, coisa que agora parece secundário, num tempo com renovadas exigências de desmontagem das dificuldades, de combate inteligente às derivas populistas e de geração de confiança, de oportunidades e de esperança para o caminho.

Nesta matéria, o início da nova legislatura na Assembleia da República não poderia ser mais desastroso, pela insistência da afronta tribalizada a grupos parlamentares que obtiveram legitimidade democrática, em modo “agarrem-me senão vou-me a eles”. Em vez de canalizarem energias e recursos para combater as causas da emergência e implantação desses grupos na sociedade portuguesa, fustigam a consequência, a sua representação democrática parlamentar. É um erro estratégico. Se querem mesmo combater o Chega, além do folclore, por exemplo, mobilizem recursos para apertar os filtros dos acessos a funções do Estado nas forças de segurança e nas forças militares, respondendo em simultâneo à degradação das condições para o exercício das missões e às deploráveis condições de vida propiciadas pelas remunerações e estatuto das mulheres e homens que nelas trabalham. Atribuam essa missão e os respetivos recursos financeiros à Ministra da Defesa e ao Ministro da Administração Interna que estarão a dar um contributo maior para o esvaziar dos populismos do que as guerras de alecrim e manjerona no parlamento. E sim, este aperto do crivo, deve ser extensivo a outros servidores do Estado que manifestamente não preenchem os requisitos mínimos de senso e compromisso com os valores da República Portuguesa.

O país não precisa de Moços de Recados em funções públicas. Precisa de gente que faça. Que faça com critério e faça bem. E se não quiserem fazer ou não o souberem, podem até se entreter a jogar aos Moços de Recados, mas ao menos deixem fazer quem quer andar com o país para a frente e esbarra na burocracia, nas opções políticas sem sentido, nos recursos financeiros alocados ao lado do que importa e na falta de visão do país como um todo, além da capital e do litoral.

O conforto de estabilidade da maioria absoluta não pode ser pretexto para o desvio da atenção e do esforço de concretização em relação ao que verdadeiramente importa: construir respostas para as pessoas e para os territórios, com visão estratégica, sentido e critérios que todos percebam. Não o fazer, pode afagar os egos dos Moços de Recados, mas é um apelo ao populismo, à contestação e à polarização. E populismo, polarização e pós-verdade são pilares que minam a Democracia, aquela em que já vivemos há mais tempo. Alguns de nós, cada vez mais, só respirámos esse ar. Por mim, com todas as falhas, não quero outro.

NOTAS FINAIS

NÃO É COM VINAGRE QUE SE APANHAM MOSCAS. O chumbo da candidatura da Iniciativa Liberal à Vice-Presidência da Assembleia da República, por voto secreto, foi um exercício tribal estúpido e irrefletido, revelador de falta de sentido político de parte dos representantes do povo.

A GALINHA DA VIZINHA. A miserável intervenção militar da Rússia na Ucrânia, acobertada pelo PCP e pelos seus militantes digitais, orientada para a reconquista soviética de regiões do território ucraniano junto ao mar e a imposição da neutralidade do território, continua a fazer o seu caminho, com os enleios europeus e internacionais decorrentes das dependências e das circunstâncias. Seguindo a lógica do tampão para os dois lados, a Bielorrússia também deveria ser desmilitarizada e neutral.

ANTES QUE SEJA TARDE. E que tal repensarmos o disparate estratégico ou pseudomoderno de extinguir o SEF, impulsionado a partir de episódios miseráveis que não refletem o grosso do sentido de missão e a relevância da instituição para a República. Haja os meios adequados, o tal filtro nas funções de Estado e lideranças que monitorizem o funcionamento da instituição.

