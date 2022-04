CDS. Melo promete oposição eficaz e vê trunfo no êxodo de António Costa

Os centristas escolheram Nuno Melo como líder no berço da nação, mas o eurodeputado sai do Congresso de Guimarães como o presidente com a tarefa mais difícil em toda a história do CDS-PP: fazer regressar o partido ao Parlamento.