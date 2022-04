Alerta para capas falsas do Nascer do Sol a circular na 'net'

Recentemente, têm estado a circular nas redes sociais versões falsas da capa do Nascer do Sol, alertamos os nossos leitores para esse facto e aproveitamos para relembrar que publicamos sempre a nossa capa, nas bancas ao sábado, na sexta-feira à noite no Facebook e no Instagram, sendo sempre possível confirmar aí a sua autenticidade.