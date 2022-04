Ucrânia. Costa condena "atrocidades contra civis"

O primeiro-ministro António Costa condenou este domingo o massacre em Bucha, na Ucrânia. “É chocante a brutalidade das imagens que nos chegam de Bucha”, escreveu António Costa no Twitter.

E acrescentou: “Condenamos veementemente estas atrocidades contra civis. Uma barbaridade inaceitável que tem de ser veementemente punida pela justiça internacional”.

Esta é mais uma das muitas reações dos líderes internacionais à descoberta de centenas de corpos em valas depois de as tropas ucranianas conseguirem entrar em Bucha, cidade que estava tomada pelas tropas russas.

Por seu turno, o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que acompanha “aquilo que tem sido a posição do Governo português sobre a matéria", sendo "uma única a política adotada pelo país”. “A orientação da política externa do Governo, também neste ponto, é a orientação do Presidente da República”, acrescentou.