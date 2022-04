Ucrânia. Refinaria de Odessa é atacada com mísseis russos

Uma refinaria em Odessa, no sul da Ucrânia, foi atacada por mísseis russos na manhã deste domingo, não havendo, contudo, relato de vítimas, de acordo com o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército da Ucrânia.

Através de um vídeo partilhado na rede social Telegram pela Câmara Municipal de Odessa, Nazarov adiantou que ocorreu um ataque numa "insfraestrutura crítica" da cidade pelas 6h00 locais (4h00 de Lisboa), sendo que os tanques de combustíveis ficaram em chamas.

De acordo com a agência noticiosa espanhola Efe, os mísseis atingiram a infraestrutura localizada na zona norte da cidade, nas margens do Mar Negro, onde chega um oleoduto da Rússia.

Foram sentidas pelo menos seis explosões de diferentes intensidades e os habitantes de Odessa visualizaram três colunas de fumo.

O coronel disse ainda que estão bombeiros no local a tentar controlar as chamas que atingiram vários tanques de combustíveis.

Em Odessa, os alarmes soaram três vezes na manhã deste domingo, tendo uma delas coincidido com o ataque à refinaria.