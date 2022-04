CDS-PP. Nuno Melo é o novo presidente

Nuno Melo foi eleito, este domingo, o novo presidente do CDS-PP. A moção estratégica do centrista, "Tempo de Construir", apresentada no 29º Congresso do partido, obteve 854 votos, 73% do total, avança a agência Lusa.

Agora, o eurodeputado terá de apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que será votada entre as 9h00 e as 12h00 de hoje.

Nuno Melo disse estar "muito feliz", afirmando que "não podia pedir uma votação mais expressiva do que essa que acabou por se registar". "A estratégia que entendo melhor para o CDS foi aprovada e isso não foi coisa pouca", disse ainda.

Questionado sobre o apoio que que recebeu por parte de ex-presidentes do partido, como é o caso de Paulo Portas, Manuel Monteiro e Assunção Cristas, o eurodeputado afirmou que este demonstra uma "reconciliação com o seu passado que é condição essencial e necessária para o futuro".

Depois da moção de Nuno Melo, que foi a mais votada, seguiu-se a de João Seabra Duque, "Trazer a democracia cristã para o Século XXI", com 9% dos votos (109), e a moção "O Futuro para o CDS Partido Popular", do atual dirigente nacional Miguel Matos Chaves, com 104 votos, também 9%.

As votações começaram pelas 23h29 de sábado, só tendo terminado pelas 2h30.