Jorge Moreira da Silva deverá anunciar candidatura à liderança do PSD a 14 de abril

O antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva deverá anunciar a sua candidatura à liderança do partido no dia 14 de abril.

O social-democrata reagiu no Facebook às notícias que davam a sua candidatura como certa. "Na sequência de notícias hoje divulgadas sobre uma eventual candidatura à liderança do PSD, venho confirmar que, no dia 14 de Abril, farei uma declaração pública sobre essa matéria”, escreveu Moreira da Silva.

O antigo ministro do Governo de Passos Coelho explicou que até essa data estará concentrado, enquanto Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE, “na conclusão do processo de tratamento, análise e apresentação, no dia 13 de Abril, das estatísticas anuais da Ajuda Publica ao Desenvolvimento dos 30 principais doadores internacionais".

Sublinhe-se que, a confirmar-se a candidatura, Moreira da Silva será o segundo nome a disputar a sucessão de Rui Rio nas eleições diretas do PSD, marcadas para 28 de maio, depois de Luís Montenegro ter confirmado esta semana que está na corrida à liderança social-democrata.