Hope Solo detida depois de ser 'apanhada' embriagada com duas crianças no carro

Hope Solo, tida por muitos como uma das melhores guarda-redes do mundo, foi detida no estado norte-americano da Carolina do Norte, no parque de estacionamento de uma superfície comercial, avançou o portal TMZ.

Solo, de 40 anos, terá sido apanhada a conduzir embriagada com duas crianças dentro do carro. Foi detida e transportada para o estabelecimento prisional de Forsyth County, sendo, entretanto, libertada.

O portal TMZ avança que a antiga jogadora do Olympique de Lyon foi acusada formalmente de "condução com capacidade diminuída, resistência à detenção e contra-ordenação de abuso de crianças".

"Ela não pode falar sobre esta situação, mas quer que todos saibam que os filhos são a vida dela, que foi dispensada imediatamente e que está em casa, com a família", avançou Rich Nichols, advogada da guarda-redes, citada pelo TMZ. "A história é muito mais compreensível do que as acusações iniciais sugerem e ela está ansiosa pela oportunidade de se defender das mesmas", concluiu.