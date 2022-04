Portugal enfrenta Gana, Uruguai e Coreia do Sul, de Paulo Bento, no Grupo H

Notícia atualizada às 18h24

Já estão definidos os grupos da fase final do Campeonato do Mundial de 2022, que irá decorrer em novembro, no Qatar. Os adversários de Portugal, no grupo H, são Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

O jogo inaugural será entre o Qatar e Equador, ao passo que Portugal irá jogar a primeira partida a 24 de novembro.

Veja o resultado do sorteio:

Grupo A

Qatar, Senegal, Equador e Países Baixos

Grupo B

Inglaterra, Irão, Estados Unidos, País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Grupo C

Argentina, Árabia Sáudita, México, Polónia

Grupo D

França, Dinamarca, Tunisia, Austrália, Emirados Árabes Unidos ou Peru

Grupo E

Espanha, Alemanha, Japão, Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo F

Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá

Grupo G

Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Grupo H

Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul