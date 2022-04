Nélson Veríssimo não se deixa afetar por rumores

“O meu futuro, muito sinceramente, é aquilo que menos me preocupa. Sou treinador do Benfica com muita honra e orgulho, sei da tarefa e da missão que tenho aqui. Relativamente aos números que têm saído, tenho conhecimento daquilo que tem saído na imprensa, não tenho uma grande preocupação de ver o que sai diariamente na comunicação social, nas redes sociais, nem o faço”.

Estas foram as palavras de Nélson Veríssimo, em antevisão do Benfica-Sporting de Braga marcado para as 20h15 de hoje. Sobre os rumores que ligam o técnico alemão Roger Schmidt ao emblema encarnado, Veríssimo não tem dúvidas: “É natural, o Benfica é um grande clube, há conhecimento que o treinador atual tenha contrato até ao final da época, portanto, é normal que surjam alguns nomes para a próxima época”.

Ainda em relação a este tema, o técnico do Benfica deixou bem claro que mantém contacto diário com o presidente do clube, Rui Costa, para manter alinhada a estratégia definida até ao encerrar da temporada. “Aquilo que também posso acrescentar é que falo diariamente com o presidente, tenho conhecimento do que está a acontecer, temos uma estratégia definida até ao final da época desportiva e, muito sinceramente, aquilo que preocupa, o meu foco e da minha equipa técnica, é nos jogos que faltam”, comentou Veríssimo. Que finalizou: “As notícias vão surgindo. Não sabemos a origem dessas notícias. O que tenho de deixar bem claro é que isso não me afeta, nem a mim nem à minha equipa técnica. O nosso foco está na preparação do jogo. É um assunto que, já percebi, está na ordem do dia, suscita interesse. Aquilo que posso dizer, e vou voltar a repetir-me, é que o foco é na preparação da equipa. Tudo o resto, a seu tempo se verá”.

duelo importante O Benfica vai, hoje, até Braga, à procura de mais três pontos na Primeira Liga. Os minhotos ocupam o quarto lugar, logo a seguir aos encarnados, na tabela classificativa, mas 12 pontos separam as duas equipas, pelo que o Benfica conta ainda assim uma margem confortável sobre os rivais de Braga. O emblema da Luz está mais preocupado, isso sim, com uma eventual aproximação ao Sporting, campeão em título e segundo classificado, que conta com seis pontos de vantagem sobre a turma de Veríssimo.

“Vamos ter um adversário tradicionalmente difícil, treinado por uma pessoa muito experiente, com muito conhecimento daquilo que é o jogo”, comentou Veríssimo. “Como tenho habitualmente dito, vamos ter de estar no nosso melhor para levar de vencido este adversário, com muito respeito pela qualidade individual e coletiva do Sp. Braga”. A última vez que Benfica e Sp. Braga se enfrentaram foi em novembro do ano passado. Os encarnados, ainda com Jorge Jesus ao leme, venceram por uns estonteantes 6-1.