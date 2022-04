FIFA lança "Hayya Hayya (Better Together)", uma das músicas oficiais do Mundial de 2022

"Hayya Hayya (Better Together)" é o nome da primeira música oficial do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, que foi lançada, esta sexta-feira - dia em que acontecerá o sorteio da competição -, pela FIFA.

A canção é da autoria de Trinidad Cardona, Davido e Aisha e foi a primeira música de uma série de canções dedicadas a este Mundial a ser apresentada.

Ao longo dos próximos meses até ao início da prova, em 21 de novembro de 2021, serão lançadas mais músicas. É um feito inédito, visto que cada Mundial teve apenas uma canção oficial.