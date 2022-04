A importância do Presidente no nosso sistema constitucional

Por Sónia Leal Martins, Politóloga

Estamos no início de uma nova legislatura. No novo Parlamento, temos uma maioria clara do Partido Socialista, conferindo-lhe a possibilidade de governar sem o consenso dos outros partidos, ao contrário do que aconteceu nas legislaturas anteriores.

Um Governo maioritário, como é o caso atual, tende a “não perder” tempo em negociações com os restantes partidos, com as confederações patronais, os sindicatos e com a sociedade civil em geral.

Aliás, o poder do Partido Socialista é quase absoluto, uma vez que acumula a maioria parlamentar, que lhe confere total liberdade de governação do país, com uma forte implementação no poder autárquico, obteve nas últimas eleições autárquicas a presidência de 148 Câmaras Municipais em 308 possíveis.

Surge a questão: quem irá fiscalizar e conter um possível ímpeto absolutista do Partido Socialista?

A Constituição da República Portuguesa confere essa competência ao Parlamento, no entanto, o Parlamento é composto por uma maioria do Partido Socialista, e bem sabemos que a bancada parlamentar do Partido Socialista, ou de outro partido que seja maioritário, tende a seguir cegamente, na maioria das vezes, aquilo que é emanado ou decidido pelo Governo e pela direção do próprio partido.

Aos restantes partidos com representação parlamentar resta-lhes fazer oposição, contrapondo as suas ideias com as do Governo, sem a possibilidade de as ver concretizadas – veremos se o Partido Socialista irá acolher algumas medidas dos outros partidos com representação parlamentar.

O que nos resta? Apenas e só o Presidente da República. E para que serve o Presidente da República num sistema semipresidencial como o nosso?

O Presidente da República é eleito por sufrágio universal e direto o que lhe confere autoridade democrática. Não podendo dar ordens ou instruções ao Governo, não está impedido de dar sugestões ou conselhos sobre as mais diversas matérias, com enfoque principal na área da defesa e relações exteriores, uma vez que é o Comandante Supremo das Forças Armadas – o facto de existir uma guerra na Europa reforça os seus poderes nestas matérias.

Tendo em conta a personalidade do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o mesmo nunca se privou de manifestar a sua opinião sobre qualquer que seja o assunto, antes pelo contrário, o Presidente sempre foi uma voz ativa – para o bem e para o mal – pelo que não prevemos que se sinta inibido de o fazer pela conjuntura política atual, até porque todos os Presidentes, no segundo mandato, tendem a ser mais interventivos e consequentemente mais divergentes da política do Governo.

A forma de eleição do Presidente vale pelo facto de este poder exercer as suas funções com total independência, fruto desta legitimidade eleitoral. Mas há mais, o Presidente da República, em sistemas como o nosso tem o poder de livre dissolução do Parlamento, o que não acontece, por exemplo, nos sistemas parlamentares, na Alemanha esta é uma competência do Parlamento e na Inglaterra, por exemplo, é uma competência do primeiro-ministro.

As funções do Presidente não se esgotam com as que lhe são atribuídas por via da Constituição, porventura, as que não se encontram escritas na Constituição poderão ser as mais importantes: falar ao País, contactar com a população e com as instituições, sejam elas públicas ou privadas, traçar, sem caráter vinculativo, novos objetivos nacionais, apontar caminhos, indicar razões de esperança, que tantas vezes Marcelo Rebelo de Sousa tem feito.

Tudo aquilo que mencionámos é muito importante, o que confere ao Presidente uma autoridade maior, e mais autoridade não significa mais poder.

O Presidente porque eleito por sufrágio direto e universal pode e deve ser o último recurso a quem recorrem os cidadãos e as instituições em situações difíceis. Acontece, principalmente, com os partidos da oposição, com os sindicatos e com os cidadãos anónimos mal tratados pela Administração Pública, pela Justiça ou pelas Instituições de direito privado cuja nomeação da sua Administração depende do Governo.

Será certamente a Marcelo Rebelo de Sousa que iremos apelar, não por se adivinhar uma crise política, mas uma crise social, até porque de acordo com os últimos dados económicos, o indicador de confiança dos consumidores sofreu uma redução fruto do contexto da guerra contra a Ucrânia, a inflamação subiu para 5,3%, o valor mais alto dos últimos 28 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa será aquilo que António Costa não poderá ser – um árbitro imparcial, um regulador e o garante da democracia.