A revolta dos que ousam sonhar

São tempos dramáticos estes em que de uma longa pandemia passamos diretamente para uma guerra de consequências imprevisíveis. Como disse alguém, estamos a viver uma tempestade perfeita com efeitos severos e um impacto direto na nossa qualidade de vida. A inflação galopante acompanhada pela subida brutal do preço da energia, os combustíveis que não param de encarecer e com eles o aumento do custo de todos os bens de primeira necessidade, sem os quais não conseguimos viver com o mínimo de dignidade. Poucos motivos para sorrir, sobretudo para quem tem responsabilidades às costas, filhos para cuidar e empresas com trabalhadores que dependem do seu salário para alimentar as suas famílias. Imagino por isso noites mal dormidas para muito boa gente que achou já por esta altura estar a levar uma vida bem mais relaxada.

Isso faz com que as pessoas andem mais tensas, se vejam cada vez mais discussões no transito e confusões nas discotecas. Andamos todos com pouca paciência e muitos nervos à flor da pele. Isso nota-se nas expressões faciais ou na postura mais agressiva e intolerante. Parece que nos sentimos na obrigação de andar de semblante carregado e taciturno mesmo quando temos alguns motivos para festejar, não vá alguém ficar incomodado com a situação. Sim, há por aí uma trupe cada vez maior de virgens ofendidas a quem tudo faz confusão e para quem tudo é uma ofensa. Mas como em tudo na vida há um contraponto. Um estado de alma daqueles que ousam sonhar, que se permitem procurar a felicidade mesmo nas adversidades, que vão desconstruindo os problemas um por um e mesmo contra a vontade da maioria fazem tudo por criar momentos mágicos para si e sobretudo para os que os rodeiam, trazendo um pouco de luz no meio de tanta escuridão.

Vejo isso também na noite. No meio das festas das selfies e da monotonia do ver e ser visto começo a sentir a vontade de alguns em criar algo diferente que possa romper com a pasmaceira vigente e dar algo de diferente para que nem que seja por momentos nos possamos libertar e sentir o efeito saudável da diversão. Como eu ainda sou do tempo em que aprendíamos a crescer com o bem a sobrepôr-se ao mal, serei sempre também daqueles indefectíveis defensores de que vale a pena tentar ser feliz. Acho por isso que mesmo nas atuais circunstancias há espaço para vivermos momentos perfeitos, nem que seja em círculos mais fechados. Admiro por isso quem se revolta com o estado atual e procura por todas as formas encontrar razões para seguir em frente, os que não se resignam à tristeza, que não sucumbem perante todas as catástrofes que nos vão impingindo na televisão.

Os dramas da vida atingem-nos a todos de formas diferentes, mandam-nos ao chão, desiludem-nos e destroem as nossas expectativas mais optimistas. Mas no meio de tanto problema temos que acreditar que há sempre espaço para sonhar. Que devemos ousar sonhar mesmo que o mundo nos mostre um caminho diferente. Estamos a chegar a um ponto em que ser feliz é quase punível por lei, sorrir perante determinadas situações é considerado crime. Há no entanto por aí ainda uns quantos que se levantam sempre que caem, com o dobro da força e da motivação. Que nunca desistem de sonhar e de acreditar na magia dos momentos. Que nunca acabem esses que lutam por um sonho, os que não desistem de viver.