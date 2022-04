Sem tempo para pontos de interrogação

lisboa, nove e quinze da manhã. Dois infelizes movem-se em zigue-zague por entre o movimentos dos automóveis com lombos de vaca às costas, atravessando a rua para os depositarem no talho em frente. Páro. Arranco. Camionetas de descargas de bebidas estão paradas em segunda fila, de um lado e de outro da via, deixando apenas uma frincha para que os carros possam passar. Uns gritam com os companheiros, que despejam grades de cerveja, outros gritam para os colegas, estacionados em sentido inverso, que descarregam grades de águas das pedras. Páro. Arranco. Mal por mal, preferia descarregar grades de cerveja. Páro. A menina que conduz o veículo da escola de condução está visivelmente atrapalhada e não consegue fazer avançar a máquina. Um coro de buzinas toma conta da praça. Gente que enche uma paragem de autocarros estica a cabeça com curiosidade. O autocarro teima em chegar. Arranco. Páro. A via está cortada por causa das obras, um tipo com um macacão escuro exibe a sua arte de dominar o martelo pneumático, um polícia com ar de gato pingado tenta que passem, na única via que sobrou, quatro carros à vez. Arranco. O mamífero atrás de mim, que leva duas crianças no banco traseiro, parece à beira de uma apoplexia. Faz concertos de claxon e gestos de maestro dirigindo uma orquestra caótica. Páro. Agora só mesmo para embirrar com ele. Para o fazer espetar o pescoço pela janela e berrar palavrões, insultando-me a família até à quarta geração, porteira e tudo. Arranco. O animal ultrapassa-me com raiva incontida. Os meninos, no banco de trás, olham-me assustados. Vão certamente chegar tarde à escola. Páro. Um funâmbulo equilibra-se num monociclo, atirando ao ar três bolas coloridas, nunca as deixando cair enquanto o semáforo está vermelho. Arranco. Não há um fulano caridoso que lhe dê um tostão. Lisboa, nove e vinte e sete da manhã. Nem eu tenho caridade. Páro. Alguém foi atropelado na passadeira. Estará vivo ou morto? Ou ferido com gravidade? Pouco importa. É apenas só mais um empecilho. Gente em volta. Arranco. Lisboa, nove e trinta da manhã. Não há espaço para pontos de interrogação.