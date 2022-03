Homem é detido depois do corpo do filho, que morreu em 2018, ser encontrado na sua cozinha

Um homem de 67 anos foi esta terça-feira detido em New Boston, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América, depois de a polícia encontrar na sua cozinha restos humanos. O homem terá dito que estes eram do seu filho, que morreu em 2018.

De acordo com o New York Post, a descoberta foi feita após a polícia ter sido alertada por um cidadão "preocupado" para o bem-estar deste indivíduo, identificado com David McMichael.

Quando a polícia chegou ao local perguntou ao homem se ele sabia porque é que eles estavam lá, ao que ele respondeu: "Porque há um corpo na minha cozinha".

Apesar de o homem ter adiantado imediatamente que os restos mortais eram do filho, a polícia local afirma que esta é apenas uma "possibilidade" e que vai ser feita uma autópsia para confirmar.

McMichael foi detido e acusado de profanação de cadáver, tendo o corpo sido enviado para Dallas para investigação.