Já morreram mais de 1.200 civis devido à invasão russa à Ucrânia

A ONU adiantou esta quinta-feira que a invasão russa à Ucrânia já provocou pelo menos 1.232 mortos e 1.935 feridos entre a população civil. A maioria foi vítima de armamento explosivo de grande impacto.

No relatório diário, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), contabilizou até às 24h00 de ontem (hora local), 112 crianças entre as vítimas mortais e 149 entre as feridas.

Este comissariado da ONU afirma, contudo, acreditar que os números estão longe dos reais, sobretudo nos territórios onde os ataques intensos não permitem confirmar a informação.

"A maioria das baixas civis registadas foi causada pela utilização de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo bombardeamentos de artilharia pesada e sistemas de lançamento múltiplo de 'rockets', e por ataques aéreos e de mísseis", refere ainda o ACNUDH.