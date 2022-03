Autocarro cai de um penhasco no sul do Brasil e causa 10 mortos

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, pelo menos 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após a queda de um autocarro de um penhasco no estado do Paraná, localizado no sul do Brasil.

De acordo com a Globo, o autocarro em questão caiu do penhasco no fim da noite de quarta-feira, em Sapopema, no Paraná.

Os bombeiros informaram ainda que sete pessoas morreram no local do acidente e as outras três vítimas morreram já no hospital. Entre os feridos “registam-se 10 pessoas em estado grave e quatro com ferimentos moderados”, afirmaram. As restantes têm apenas ferimentos ligeiros.

O autocarro transportava mais de 30 passageiros, todos eles trabalhadores de várias regiões do país que viajavam para Telêmaco Borba, com o intuito de chegar a uma fábrica da Klabin (a maior empresa produtora e exportadora de papéis do Brasil).

Como chovia no momento do acidente, as autoridades acreditam “que o motorista tenha perdido o controlo do veículo, que acabou por sair da estrada e capotar”.