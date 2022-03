Cegonha causa apagão geral numa vila francesa

Uma pequena vila no nordeste de França, situada na Alsácia, junto à fronteira com a Alemanha, ficou às escuras depois uma cegonha ter feito no sábado um ninho num poste de eletricidade.

Ao trazer galhos com o bico para construir a sua nova casa, alguns caíram nos cabos de eletricidade, o que causou um incêndio no poste. Resultado: um apagão em toda a vila. Uma empresa teve de ir ao local para restabelecer a energia, que veio ao final da tarde do mesmo dia.

Dezenas de cegonhas costumam fazer os seus ninhos naquela região, o que tem obrigado a câmara municipal a colocar cestos que ficam instalados ao nível dos ninhos para que as cegonhas os utilizem anualmente. Três ninhos já foram assegurados desta forma, com um investimento de 1.500 euros por ninho.