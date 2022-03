O demónios estão aqui

Regresso à minha mesa no canto esquerdo, ao fundo de quem entra no Restaurante Calcutá, na Rua do Norte, meu escritório antes de começar a hora de beber umas cervejas e comer algum pitéu cozinhado pelas mãos sabedoras do Suresh, o mais picante que puder ser, não há vida que valha sem muito picante. Pelo caminho do Porto a Lisboa, que percorri de madrugada, na companhia do meu amigo João Sena, havia um traço sinistro de desistência que nos trouxe à memória o deserto da pandemia. Bombas de gasolina fechadas – logo agora que é de vendê-la! –, nem um único local onde se possa comer algo maior do que uma barra de chocolate, trezentos quilómetros (e mais uns pós) como só me recordo de percorrer nas estradas dos velhos países de Leste, ainda antes de terem sido invadidos pelo capitalismo galopante. Até eu, que percorri a estrada de Damasco, que fui de autocarro até Timbuktu, e atravessei nacos dos Himalaias e dos Andes em camionetas periclitantes, senti bater-me no peito uma triste imagem de solidão.

A solidão, na Rua do Norte não existe. Escrever pode até ser um acto solitário, mas sou sempre acompanhado pelos meus fantasmas enquanto vou martelando as teclas do computador. Depois chega gente. Gente a pouco e pouco, irmãos nocturnos, irmãos de infinitas filosofias: o Nuno Miguel Guedes (geralmente o primeiro), o Bernarndo Trindade, o Joaquim Nogueira, O Horatiu, Attila de nome próprio, flagelo de Deus, o Zé Paulo, de tempos a tempos o Paulo Calado, a Begoña Perez, a Raquel, o José Anjos, o Tó Melo, o Hiren que sai e entra com o seu barretinho à Picasso (a casa é dele), o Carlos Mendes e a Lena, que têm faltado à chamada, o Nuno Dias, o Ricardo Regal, o inevitável João Paulo Cotrim, que já não vejo há uns meses, mas a culpa é minha, ando sempre distraído, sei que ele nunca falha, é um urso à nossa mesa. Acreditem no que dizia Shakespeare, em A Tempestade: “O Inferno está vazio e todos os demónios estão aqui!”