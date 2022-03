Os recados de Marcelo

Quando Marcelo Rebelo de Sousa começou o seu discurso na tomada de posse do novo Governo, por momentos, pensei que o Presidente ainda estava a sofrer do jet lag das suas viagens incessantes, mostrando que os seus 73 anos apenas existem no Cartão de Cidadão. Quem imaginaria que Portugal teria um Presidente quase omnipresente? Ainda estava a olhar para a televisão e a ver os festejos da seleção nacional, no estádio do Dragão, Porto, onde Marcelo Rebelo de Sousa mostrava a sua jovialidade, quando fui à cozinha e no regresso à sala me voltei a sentar no sofá e vi o Presidente já em Lisboa, no espetáculo de despedida de Simone Oliveira. Ou Marcelo tem mesmo asas ou consegue estar em toda a parte.

Voltando ao jet lag, Marcelo falou uma eternidade sobre o conflito da Ucrânia obrigando-me a esfregar os olhos para perceber se o Presidente não estava na Polónia ou na Roménia a falar do conflito. Mas, não. Marcelo estava mesmo a dar posse ao novo Governo e a mensagem que queria passar era tão clara que era melhor fazer um longo intróito para animar as hostes. E o que tinha Marcelo preparado para o melhor momento da cerimónia, e que o i já anunciado na edição de ontem? Elementar, meu caro Costa. Para Marcelo Rebelo de Sousa foi António Costa que foi eleito primeiro-ministro e não o PS que elegeu um chefe de Executivo. Assim sendo, o Presidente quis deixar claro que se as intenções - verdadeiras ou imaginárias - de António Costa passam por deixar o Governo português a meio do mandato e zarpar para Bruxelas, então é melhor tirar o cavalinho da chuva. Ou melhor: pode ir, mas Marcelo pede a dissolução do Parlamento obrigando a um novo ato eleitoral. À semelhança do que tinha feito antes do chumbo do último Orçamento do Estado, Marcelo voltou a ser claro, desta vez a dirigir-se não à geringonça mas a António Costa. “Agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza de que vossa excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições possa ser substituída por outra a meio do caminho”. Os pré-candidatos á sucessão de Costa já sabem que vão ter de enfrentar duas eleições. As internas e as nacionais.