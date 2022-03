Autoeuropa. Já foi aprovado o novo acordo laboral

Já foi aprovado o acordo laboral na Volkswagen Autoeuropa. "Num universo de 5.124 colaboradores, 69,1 % aceitaram as condições previamente acordadas entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração da empresa", refere a fábrica de Palmela.

De acordo com empresa, "este acordo representa um marco importante na consolidação do crescimento da fábrica, reconhecendo o desempenho de toda a equipa e garantindo a estabilidade para novos projetos no futuro".

Recorde-se que a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa tinha revelado que este novo pré-acordo laboral previa a manutenção do prémio de objetivos e aumentos salariais de 2% nos próximos dois anos, com um aumento mínimo de 30 euros. "O novo pré-acordo laboral garante um aumento mínimo de 30 euros já este ano e a manutenção do prémio anual por objetivos, que abrange a maioria dos trabalhadores da fábrica de Palmela e que nos últimos dois anos foi de cerca de 1.400 euros", disse o coordenador da comissão de Trabalhadores (CT) da fábrica de automóveis da Autoeuropa, Rogério Nogueira.

O representante dos trabalhadores lembrou que no anterior pré-acordo, que foi rejeitado pelos trabalhadores no dia 25 de fevereiro, o aumento mínimo para 2022 era de apenas 25 euros e que, em vez do prémio por objetivos, os trabalhadores teriam direito a um total de 44 `down-days´ (dias de não produção, mas que são pagos na íntegra), em vez dos 22 `down-days´ que já tinham anteriormente, e que se vão manter no novo pré-acordo laboral.