"Estamos a virar a página da pandemia. Vamos virar a página da guerra", diz António Costa

Notícia em atualização

Depois de o Presidente da República discursar, foi a vez do empossado António Costa falar para o país como primeiro-ministro, ao seguir o terceiro mandato na liderança do Governo socialista. Para Costa, findo um período de austeridade, "Portugal tem hoje as condições de que nunca dispôs para virar a página para um novo ciclo de desenvolvimento sustentável e inclusivo", estando, por isso, em condições de ultrapassar questões relacionadas com a pandemia, e ainda com a guerra.

No início do discurso, Costa começou por manifestar a sua "profunda gratidão" aos ministros e secretários que cessam funções, ao destacar todos os sucessos que foram alcançados perante "a tormenta" da pandemia, entre os quais a "capacidade de resposta do SNS e sucesso da vacinação" e também as medidas adotadas para apoiar as empresas.

“A tormenta não nos impediu de cumprir com distinção a presidência portuguesa do Conselho da UE”, sublinhou Costa, ao mencionar ainda mais outros “objetivos estratégicos” concretizados, como a redução do abandono escolar, o encerramento das centrais de carvão e também o combate à pobreza: “Temos hoje menos 354 mil pessoas em risco de pobreza do que tínhamos em 2015”.