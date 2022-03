Burkina Faso. Queda de produção de cereais ameaça milhões de fome

A produção de cereais do Burkina Faso caiu em 2021, expondo mais de dois milhões de pessoas a uma crise alimentar, especialmente em regiões regularmente atingidas por ataques terroristas, segundo um relatório do Ministério da Agricultura hoje publicado.

Em comparação com o ano anterior, a produção de cereais caiu 10% no ano passado, resultando num défice de cereais (diferença entre procura e produção) de 539.000 toneladas, o maior em cinco anos, segundo o documento.

Como resultado, "os cereais disponíveis cobrem 93% das necessidades de consumo da população" a nível nacional, disse o ministério no seu relatório.

Mas as disparidades entre regiões continuam a ser fortes. As do leste e norte do país, que foram particularmente afetadas por ataques terroristas e cujo abastecimento é complexo, são as que correm maior risco.

No total, 2,3 milhões de pessoas estão ameaçadas pela crise alimentar, incluindo 323.000 como emergência para o período de março a maio de 2022. Este número poderia aproximar-se dos 3,5 milhões durante a época de escassez entre as colheitas.

Mais de metade dos agregados familiares agrícolas (52%) "não poderão cobrir as suas necessidades de cereais com a própria produção" e terão, portanto, de recorrer às importações, num contexto de aumento dos preços, nomeadamente devido ao conflito na Ucrânia.

Segundo o Ministério da Agricultura, estas más colheitas devem-se tanto a choques climáticos, com longos períodos de seca, inundações, que causam um declínio geral dos rendimentos, como ao abandono das terras devido à insegurança.

E a situação pastorícia não é muito melhor, com uma escassez de alimentos para o gado em várias províncias e grandes perdas de aves devido à gripe aviária.

No seguimento do Mali e do Níger, o Burkina Faso foi apanhado desde 2015 numa espiral de violência atribuída aos movimentos jihadistas, filiados na Al-Qaida e no grupo estatal islâmico, que causaram mais de 2.000 mortos no país e obrigaram pelo menos 1,8 milhões de pessoas a fugir das suas casas.