Paul Herman, o eterno ator dos filmes sobre máfia morreu aos 76 anos

O ator norte-americano Paul Herman, conhecido pela sua participação na série Os Sopranos, morreu esta terça-feira, dia em que fazia 76 anos.

A imprensa internacional refere que as causas da morte não são ainda conhecidas.

Paul Herman, Beansie Gaeta na série de culto Os Sopranos, fez também parte do elenco do premiado Guia para um Final Feliz e, mais recentemente, entrou em O Irlandês, o filme do realizador Martin Scorsese de 2019.

Os clássicos Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, e Tudo Bons Rapazes, de Martins Scorsese, também fazem parte do seu currículo cinematográfico.

O colega de elenco do Sopranos, Michael Imperioli foi dos primeiros a reagir à notícia da morte de Paul Herman. No Instagram descreveu-o como um grande ator e “um contador de histórias de primeira classe”.

“Vou sentir a falta dele. Muito amor para a sua família, amigos e comunidade de atores e cineastas”, escreveu.