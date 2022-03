Estará o PSD condenado à irrelevância?

Rui Rio, cuja estratégia fracassou em toda a linha, está de saída. Mas não deixa ao seu sucessor, seja ele quem for, um legado muito auspicioso.

Dois meses volvidos sobre o mau resultado das legislativas, e com quatro anos de travessia do deserto pela frente, não se vislumbra como poderá o PSD sair do estado de marasmo em que se encontra.

Rui Rio, cuja estratégia fracassou em toda a linha, está de saída. Mas não deixa ao seu sucessor, seja ele quem for, um legado muito auspicioso.

Paulo Mota Pinto, apontado para líder parlamentar, será um nome relativamente consensual.

Mas já a escolha de Adão Silva para candidato a vice-presidente da Assembleia parece mais problemática.

Um dos erros capitais de Rio foi escolher para os principais lugares pessoas do seu círculo mais próximo, dando a impressão de um partido de fação. Nunca soube rodear-se dos melhores. Adão Silva, líder parlamentar na anterior legislatura, era precisamente uma dessas figuras que dava a impressão de só ter chegado a um lugar de relevo graças à confiança que o líder tinha nele. Reconheçamos que é estranho que o segundo maior partido do país não encontre um nome mais abrangente e representativo. Um nome que não fosse “mais do mesmo”.

Se Rui Rio nunca conseguiu afirmar-se no PSD, já o histórico de um dos mais fortes candidatos à liderança, Luís Montenegro, também não é propriamente de modo a entusiasmar. Montenegro tem no cadastro duas derrotas contra Rio. E, mesmo que à terceira seja de vez, chegará à presidência do partido com a missão de fazer esquecer uma reputação de perdedor.

Com um governo de maioria absoluta, Portugal precisava de uma oposição sólida, séria e mobilizada. Para já, não é nada disso que se perspetiva. Possivelmente será a partidos mais aguerridos como o Chega e a Iniciativa Liberal que caberá desempenhar esse papel. Quanto ao PSD, com António Costa confortavelmente instalado no poder, não se vê para já como poderá escapar à irrelevância. Mas, claro, este ciclo político ainda mal começou.

P.S. A Seleção portuguesa derrotou ontem a Macedónia do Norte e vai estar no campeonato do Qatar. É a sexta presença consecutiva em mundiais. O futebol nacional está mais uma vez de parabéns.