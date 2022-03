AEP. Novo Governo deve reverter trajetória de empobrecimento

“Cabe ao novo Governo inverter a trajetória de empobrecimento do país através de políticas em prol da competitividade, com realce para uma reorientação dos fundos europeus nesse sentido − incluindo uma aposta clara na reindustrialização − e a eliminação de debilidades estruturais e custos de contexto, nomeadamente a redução da elevada carga fiscal”. A opinião é da Associação Empresarial de Portugal (AEP) e surge na sequência dos dados avançados recentemente pelo Banco de Portugal (BdP) no seu boletim económico que apontam para “uma forte revisão em alta” da inflação (para 4%, mas poderá ser de 5,9% num cenário adverso de prolongamento da guerra).

Segundo as estimativas da AEP – e com base nos agregados das administrações públicas e procedimento dos défices excessivos divulgados recentemente pelo INE –, a carga fiscal terá subido de 34,5% do produto interno bruto (PIB) em 2019 para 35,1% em 2020 (que compara com a estimativa de 34,8% do INE em maio de 2021) e 35,6% em 2021, “valor bastante acima da última estimativa do Governo”, lembra a AEP.

Caso os valores da inflação se confirmem, diz a associação, “significa que o reduzido crescimento em 2024 já não será influenciado pela guerra, mas decorrerá da insuficiente capacidade de geração de riqueza do país e de um reduzido impacto estrutural esperado dos fundos europeus, em particular do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], de execução mais próxima e concentrada no tempo, entre 2022 e 2026”.

A associação liderada por Luís Miguel Ribeiro garante ainda que “esse reduzido dinamismo, em termos relativos, significará que Portugal continuará a cair cada vez mais para a cauda da Europa nos próximos anos”.

E dá números: em 2021, de acordo com dados recentes e ainda preliminares do Eurostat, Portugal foi ultrapassado em nível de vida (PIB per capita em paridade de poderes de compra) por mais dois países com adesão posterior à UE (Hungria e Polónia), passando para a sétima pior posição e divergindo pelo segundo ano seguido face à média (74,2%, após 76,4% e 76,8% nos dois anos anteriores), diz a nota da AEP.