Apoio ao emprego. Bruxelas deu 253 milhões a Portugal

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira ter desembolsado 523 milhões de euros para Portugal em empréstimos para apoiar trabalho a tempo reduzido e outros programas para salvaguardar empregos devido à covid-19, com 5,9 mil milhões já distribuídos ao nosso país.

Em causa está o SURE, o programa da União Europeia (UE) criado durante o período pandémico para financiar esquemas de trabalho a tempo reduzido e manter os empregos. Foi nesse âmbito que “a Comissão Europeia desembolsou 2,17 mil milhões de euros para três Estados-membros da UE na oitava prestação de apoio financeiro”.

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, defendeu, em comunicado, que, “com estes desembolsos adicionais, o SURE continua a apoiar os trabalhadores e as empresas na Hungria, Polónia e Portugal”, sendo um “exemplo notável da diferença que a ação comum da UE pode fazer pelos cidadãos em tempos de crise”.

Segundo os dados divulgados pela Comissão Europeia, no total, Portugal já recebeu, no âmbito deste programa, um bolo de 5,9 mil milhões de euros. E acrescenta que os desembolsos desta terça-feira vêm na sequência de uma emissão de obrigação a 15 anos, no valor de 2,17 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros), pela Comissão Europeia na semana passada ao abrigo do SURE.

Feitas as contas, no conjunto da UE, a Comissão Europeia já concedeu um montante total de 91,8 mil milhões de euros em empréstimos back-to-back ao abrigo do programa aos países interessados.

A Comissão Europeia garante ainda que “todos os Estados-membros da UE que pediram para beneficiar do esquema receberam parte ou a totalidade do montante solicitado”.