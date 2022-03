Presidente da República deseja sucesso a todos os envolvidos no novo Governo

Depois de passear de elétrico pela capital com a presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, Marcelo Rebelo de Sousa fez esta terça-feira algumas declarações aos jornalistas, tanto sobre o novo Governo, como relativamente à evolução do turismo no país, à guerra na Ucrânia e até ao apuramento para o Mundial de futebol.

O Presidente da República começou por desejar sucesso a todos os que estão envolvidos no novo ciclo governativo, "porque se o parlamento tiver sucesso e o Governo tiver sucesso é o sucesso de Portugal".

"E nós bem precisamos, depois de dois anos de pandemia e depois de uma guerra que desejamos que acabe rapidamente, que tenhamos sucesso", disse ainda, ao esperar que Portugal "consiga recuperar - como toda a Europa e o mundo - dos efeitos da pandemia, dos efeitos da guerra" na Ucrânia.

Ao observar a quantidade de pessoas que encontrou por Lisboa, o chefe de Estado mostrou-se "surpreendido com o turismo", salientando que considera "impressionante o que mudou em quinze dias, três semanas. Isso é bom sinal".

Ainda com tempo para responder a algumas perguntas, Marcelo fez uma antevisão sobre o jogo entre Portugal e a Macedónia do Norte para acesso ao Mundial de 2022, no Qatar, que vai decorrer esta noite: "É difícil, porque ganhou à Itália e à Alemanha", disse, acrescentando que "vai ser um jogo muito, muito, muito difícil".

"Mas estou lá a dar força. Vamos lá a ver. Temos de ganhar. Ali é, como dizia o [antigo selecionador de Portugal] Scolari, mata-mata", concluiu.