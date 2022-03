Compra de bilhetes para espetáculo de Chris Rock aumenta após estalo nos Óscares

A bofetada que Will Smith deu a Chris Rock a meio dos Óscares parou a internet e o mundo, gerando polémica entre os fãs, mas também aumentou as vendas de bilhetes do espetáculo do humorista norte-americano, que irá voltar aos palcos para continuar a sua digressão.

Chris Rock fez uma piada sobre a doença de Jada Smith, mulher do ator Will Smith, que não terá sido bem recebida pelo ator, já que este subiu ao palco para dar um estalo na cara a Chris Rock.

O ator acabou mais tarde por pedir desculpas pelo seu comportamento. "A violência, em todas as formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento ontem [domingo] à noite nos prémios da Academia foi inaceitável e indesculpável. (...) Passei dos limites e errei. Tenho vergonha e os meus atos não corresponderam ao homem que eu quero ser", disse Smith, através do Instagram.