Aluna de 17 anos esfaqueada no pescoço em escola de Sintra

Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada no pescoço, esta terça-feira de manhã, numa escola no concelho de Sintra.

O suspeito fugiu mas foi intercetado pouco depôs pela PSP, segundo o Correio da Manhã, que adianta que se trata de um ex-namorado da vítima.

A mesma publicação dá conta de que o suspeito surpreendeu a jovem à entrada do estabelecimento de ensino e a atacou com golpes de faca na zona do pescoço.

A vítima foi assistida no local por equipas do INEM e dos bombeiros, tendo sido transportada, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.