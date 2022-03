Um abraço, meu Príncipe da Suavidade

Rui Costa podia dizer, como o escritor brasileiro Lúcio Cardozo quando fez 40 anos. “Não sei como isto me foi acontecer, logo a mim que tenho um talento tão grande para ser criança”.

Rui Costa fez 40 anos há dez anos. Eu também não sei como isso foi acontecer. Rui Costa cumpre hoje, dia 29 de Março de 2022, 50 anos. Continuo sem saber como isso foi acontecer, logo a ele, que tinha um talento tão imenso para ser um menino com uma bola e com uma luz nos pés. Talvez se explique com a velha frase: os dias passam devagar, os anos é que passam a correr.

Acho que a primeira vez que vi o Rui correr com uma bola, fazendo-a obedecer a todos os seus desejos como um cachorrinho vadio carente de ternura, ele tinha 15 ou 16 anos e o seu jeito diferente, elegante, marcou para sempre a minha carreira de então apaixonado jornalista com a cabeça cheia de crónicas maravilhosas para escrever. Pouco me importa que haja quem diga que a crónica é uma forma menor da literatura. Para mim é a forma mais livre da literatura. Podia ter-lhe dedicado, na altura, como Reiner Maria Rilke, uma carta a um jovem poeta, porque ele era um poeta correndo sobre a relva como um deus passeando na brisa da tarde, com licença de Mário de Carvalho. Podia ter-lhe dito. “As coisas em geral não são tão fáceis de apreender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar; a maioria dos acontecimentos é indizível, realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou, e mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte, existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa, que passa”. Mas eu não podia dizer ao Rui que ele era indizível porque tive, logo ali, a certeza absoluta que passaria anos e anos a escrever sobre ele. E escrevi. E escrevo. Estive com ele em toda a parte, assisti sempre encantado à nobreza do seu jogo, às vezes largo e enfunado como as velas do galeão do Raposão, do divino Eça, às vezes filigranado com o requinte da frase sabiamente pensada. Fui sempre feliz enquanto pude escrever o Rui, Príncipe da Suavidade, o 10 perfeito e mágico que se senta no centro do jogo e faz bailar as pedras de xadrez em seu redor como nas danças selvagens de Bobby Fisher.

Ficámos amigos, irmãos. Estive com ele naquela noite triste antes da mais triste de todas as noites, dia 3 de Julho de 2004, quando pela madrugada me disse que depois da final com a Grécia não voltaria a vestir a camisola dos Cinco Escudos Azuis. Dei-lhe um abraço e, antes de nos irmos deitar, tive vontade de lhe exclamar, como Horatio a Hamlet na vertigem dos venenos: “Goodnight sweet prince, may the angels sing you to sleep”.

Vi e escrevi. Vi o Rui, o 10, fazer coisas maravilhosas, nos lugares mais maravilhosos, da Amadora, onde nasceu, a Jeonju, na Coreia do Sul, quando vindo do banco (mas desde quando é que o 10 fica no banco!?) desfez a Polónia com golpes dignos da mais pura geometria euclidiana. Sentámo-nos no seu palácio de Florença, onde a sua popularidade rivalizava com as dos Médici, e ele confessou, tantos anos antes deste, que sonhava em ser um dia presidente do Benfica. Cumpriu o sonho. Cumpriu muitos sonhos._Cumpriu os sonhos de tantos que se emocionavam ao vê-lo jogar, como eu, que sendo uma espécie de mano mais velho, me emocionei ao tentar descrever as órbitas arbitrárias que traçava nesse firmamento no qual Torga ordenava que os astros fingidos perdessem a majestade.

O Rui faz 50 anos, mas nunca perdeu a majestade. Tem cinco décadas de vida mas ficará para sempre, na minha memória, como aquele rapazinho que tinha uma luz nos pés e eu quis escrever essa luz até que se apagasse. Sim, também não sei como isto lhe foi acontecer. Nos foi acontecer. É o Tempo, essa máquina inexorável que, por vezes, tritura por completo a magia da infância. Sabes Rui, meu querido amigo? Tinha ainda tantas e tantas coisa para escrever e para dizer. Mas, vendo bem, calo-me. E deixo ficar apenas o silêncio de um abraço que tu conheces de cor.