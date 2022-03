Portugueses a favor de exército europeu e de mais apoio à Ucrânia

O primeiro inquérito de opinião feito a nível europeu desde a invasão russa revela que os portugueses inquiridos estão entre os que defendem um maior apoio europeu à Ucrânia e se mostram mais favoráveis à criação de um exército comum europeu (83% a favor), defendendo também a maioria que a Ucrânia deve aderir à União Europeia.

Os resultados do inquérito conduzido em Portugal pela Intercampus em parceria com a associação Gallup Internacional, a que o i teve acesso, revelam também que 94% dos portugueses, a percentagem mais elevada entre os europeus auscultados, defende que Bruxelas deve ter um papel mais ativo na política global.

Subida de preços é a maior preocupação Foram inquiridos ao todo mais de 24 mil europeus, dos quais 600 portugueses, numa amostra representativa da população de cada país.

Inflação e aumentos de preços, que a guerra na Ucrânia se transforme num conflito mundial e o uso de armas nucleares são os aspetos que reúnem maior preocupação entre os europeus, seguindo-se a hipótese de os respetivos países entrarem em conflitos militares e que não esteja garantido o abastecimento energético. Em Portugal, a questão da dependência energética russa é encarada como menos problemática.

No que toca às sanções à Rússia, Portugal não está nem entre os países em que o sentimento de que são insuficientes é maior (Lituânia, Polónia e Finlândia) nem entre aqueles em que mais inquiridos consideram que são demasiado duras (Bulgária, Eslováquia, Grécia e Hungria). Em contrapartida, 66% dos portugueses gostavam de ver um maior apoio à Ucrânia, a percentagem mais elevada nos estados-membros.

Também no que diz respeito à adesão da Ucrânia à UE, Portugal surge em terceiro lugar atrás de Polónia e Estónia como os países onde existe uma opinião mais favorável, com 73% dos portugueses a favor. É entre a população da Grécia, Eslováquia, Hungria e Áustria que há mais pessoas contra, embora o sentimento da maioria seja a favor.

Quanto às movimentações geopolíticas, a visão da maioria dos europeus questionados sobre UE, os EUA, a Rússia e a China é que a União Europeia é a potência mais estabilizadora do mundo, considerando a maioria que Rússia e China são forças destabilizadoras. Em relação aos EUA, a opinião pública está mais dividida (38% considera que são uma potência estabilizadora do mundo e 41% destabilizadora).

Aqui, Portugal volta a destacar-se como o país com uma visão mais positiva do papel estabilizador da UE, uma opinião partilhada por 83% dos inquiridos. Já os maiores fãs dos Estados Unidos são os polacos (68% da população reconhece o papel estabilizador dos EUA), num inquérito que foi feito ainda antes da visita do Presidente norte-americano Joe Biden ao país no último fim de semana.

Questionados sobre o acolhimento de refugiados, a maioria dos europeus mostrou-se a favor de que não haja limites, mas há diferenças entre os países. Portugal não surge entre os que têm sentimentos mais fortes contra ou a favor de restrições. Espanhóis, finlandeses e romenos foram os que responderam mais favoravelmente à ideia de que se deve acolher tantos refugiados quanto possível sem burocracia, ao passo que República Checa, Eslovénia e Estónia surgem entre os países onde mais de metade da população considera que deve haver limites no acolhimento.