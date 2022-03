Uma lei da nacionalidade injusta, racista e imoral

Constança Urbano de Sousa pode não ter tido muito jeito para o cargo de ministra da Administração Interna e, por isso, pediu a demissão, depois dos incêndios de 2017, e após o Presidente da República pedir a sua cabeça. Constança quis sair “para preservar a dignidade pessoal”, tendo voltado ao seu cargo de deputada, onde foi vice-presidente da bancada do PS. Mais tarde haveria de comunicar a António Costa que não queria ser deputada no Parlamento que toma posse hoje e, por isso, não fez parte das listas do Partido Socialista.

Talvez livre das amarras de deputada, a antiga ministra deu uma entrevista arrasadora ao Público, onde dá conta das pressões “ao mais alto nível” que sofreu para não alterar a Lei da Nacionalidade. Constança explica como os “chamados ‘senadores’ do PS, como Maria de Belém [autora da Lei da Nacionalidade de 2013],Vera Jardim, Manuel Alegre e Alberto Martins” - sem nunca terem falado com ela - “moveram nos órgãos de comunicação social, e provavelmente fora deles, mundos e fundos para evitar qualquer alteração a esta lei”.

Esta lei diz respeito aos judeus sefarditas que foram expulsos pelo édito de D. Manuel de 1496, deixando de fora os mouros que estavam na mesma situação, além “de todas as pessoas naturais das ex-colónias que em 1975 estavam domiciliadas em Portugal, eram portuguesas e viviam aqui. De um dia para o outro, por força da lei, perderam a nacionalidade”. Isto para já não falar dos outros que eram portugueses e ficaram abandonados à sua sorte em África, quando tinham combatido por Portugal. E o que levou Constança a pedir a alteração da lei? Além da mesma ser discriminatória, permite que muitos judeus sefarditas possam adquirir a nacionalidade portuguesa sem terem qualquer relação com o país - e nem terem de vir a Portugal tratar do problema. Em Espanha foi aberto um processo semelhante, mas com data de validade, 2019, e os candidatos tinham de provar alguma ligação ao país, de viver lá há dois anos, etc.

Constança admite que sofreu enormes pressões, até porque as alterações à lei mexem com muitos negócios. O que terão os senhores deputados que aprovaram a lei em 2013 a dizer sobre o assunto? E é ou não verdade que este processo de nacionalização mais não é, na maioria dos casos, como o de Roman Abramovich, do que uma nova versão dos vistos gold?

