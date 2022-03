Rui Jorge antevê uma Grécia consistente

Na terça-feira, em Tripoli, no Estádio Theodoros Kolokotronis, a seleção nacional sub-21 vai enfrentar a Grécia em mais um jogo de qualificação para o Campeonato da Europa sub-21 de 2023, no grupo D, num momento em que os gregos lideram com mais um ponto do que a turma de Rui Jorge, com mais um jogo disputado.

"Acreditamos que apresentará uma linha de cinco defesas, três jogadores de meio-campo (...), com bastante consistência defensiva, Não concede muitas oportunidades e cria sempre, pelo menos, mais do que uma oportunidade efetiva de golo por jogo", começou por dizer o selecionador, em declarações ao Canal 11.

Na sexta-feira, Portugal empatou a uma bola frente à Islândia, em Portimão, acabando com uma série de 5 vitórias consecutivas nesta fase. "Tirando isso, esperamos as dificuldades do costume, acreditamos também que iremos dominar a maior parte do jogo, ou parte do jogo, pelo menos a posse de bola, e esperemos estar precavidos para o contra-ataque grego", continuou Rui Jorge.

Recorde-se que para o Euro'2023 de sub-21 apuram-se os vencedores dos nove grupos de qualificação, bem como o segundo melhor classificado, ao passo que os restantes segundos disputam um 'play-off' que resultará na qualificação de mais quatro seleções. No total, 14 emblemas juntam-se aos organizadores Roménia e Geórgia.

O grupo D é liderado pela Grécia, com 17 pontos, mais um do que Portugal, que tem menos um jogo disputado (seis jogos). A Bielorrússia está no terceiro lugar, com nove pontos (sete jogos), a Islândia no quarto, com oito (seis), o Chipre quinto, com sete (seis), e o Liechtenstein sexto, com zero (em oito jogos).