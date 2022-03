Portugal. Massa de ar ártico atinge o país já esta semana

Se a chegada da primavera o fez pensar em guardar os casacos, terá de aguentar com eles no armário mais uns dias. Os primeiros dias de abril vão ser marcados por temperaturas frias, devido a uma massa de ar ártico que vai chegar a Portugal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão começar a descer já esta terça-feira, dia 29, apesar de a massa de ar ártico, proveniente do norte do Atlântico, só atingir a Península Ibérica dia 1, sexta-feira.

Em portugal, as temperaturas mínimas vão descer entre 5 a 6 graus e as máximas entre 4 a 6.

No dia 31, poderá ainda registar-se "precipitação dispersa" e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.