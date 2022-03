Campeão do mundo de kickboxing em 2014 morre em Mariupol vítima de bombardeamentos

Maksym Kagal, campeão mundial de kickboxing em 2014, morreu vítima dos bombardeamentos russos na cidade de Mariupol, na Ucrânia, confirmaram este domingo as autoridades locais e o seu treinador, Oleh Skyrta. O pugilista fazia parte do Batalhão de Azov.

"Glória à Ucrânia. Glória à nação. Morte aos inimigos. Infelizmente, a guerra leva o melhor. Defendendo a cidade de Mariupol, como parte do batalhão de Azov, morreu Maksym Kagal, o primeiro campeão mundial de kickboxing do nosso clube, o primeiro campeão mundial de kickboxing em nossa gloriosa cidade de Kremenchuk", anunciou Oleh Skyrta, nas redes sociais.

Skyrta definiu Kagal como "um homem honesto e decente" e prometeu vingar a sua morte. A deputada Sasha Ustinova também lamentou a sua morte, descrevendo-o como um "herói", dizendo ainda que "escolheu defender o seu país acima de ter uma carreira desportiva".

