Comendo a fome

Fernando santos volta e meia deve fartar-se. Conheço-o; percebo-o. É muito mais bem disposto do que parece, também sabe rir e contar histórias que só o futebol conserva. Poucos seleccionadores terão suportado uma tão generalizada embirração, seja da imprensa, seja do povo. E, no entanto, ele ganhou o que nunca até aí tinha sido ganho. Sofreu com a Turquia, e puxou o lustro ao ouro-de-lei a que tem direito: “A única geração de ouro é esta!” Para mim, fartou-se. Fez tilintar as medalhas e está à beira de ir com Portugal ao seu segundo Mundial. Não que o outro tenha corrido muito bem. Eu, que tenho a minha própria geração de ouro (cada um tem direito a ter a sua), aquela na qual trabalhei, na qual formei uma amizade infinita e irrevogável com jogadores, treinadores, dirigentes, médicos, cozinheiros, roupeiros, a que sofreu a maldição do dia 4 de Julho de 2004, com a Grécia, na que continuo a chamar, (usando as palavras do Manuel Alegre que foi com o meu pai ver todos os jogos da selecção), a Dor Azul de Portugal. Fomos prata. Mas fomos muito mais do que isso. Fomos um povo inteiro e o orgulho mais profundo que alguma vez vi desde o 25 de Abril. O meu tio Henrique dizia: “Nunca uma equipa nacional foi um desígnio, como aquela”. Dentro de campo estávamos sempre em vantagem: porque eles eram onze e nós um só. Desculpem-me a saudade. Vi todos os jogos de Portugal em 2016, mas só senti a alegria verdadeira das gentes na hora da vitória final. Uma alegria do momento, não uma alegria de vida como a que o meu irmão mais velho, Luiz Felipe Scolari, consegue desfrutar a cada minuto. Eu vi rir o país triste. Mas mais ainda: dois anos depois, no Mundial da Alemanha, a equipa que sofreu a praga dos antiquíssimos helenos, continuou fiel à sua verdade que ninguém poderá desmentir. Portou-se como campeã que devia ter sido e, 40 anos mais tarde, voltou a ficar nos quatro primeiros. Nem sequer foi bronze, mas era o nosso ouro. Recordo-me das lágrimas. Na Luz e em Munique. Há dias em que temos de comer fome. Mas comemo-la juntos. Continuamos orgulhosos, sem inveja de ninguém.