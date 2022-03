Novo Governo. Economistas apontam as prioridades

O novo Governo vai tomar posse já esta semana, e o nosso jornal quis saber que expectativas é que existem em relação às prioridades do próximo Executivo. João César das Neves garante que não está à espera de grandes surpresas e diz mesmo que acredita que “será mais do mesmo”. Ainda assim, lembra que “desta vez, contará com alguns brilharetes devido ao PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

O economista não comenta os nomes escolhidos por António Costa, mas admite que a linha política deverá manter-se: “Promover o consumo e satisfazer os grupos de pressão, sem derrapar nas finanças públicas”, enquanto o “progresso, reformas e transformação tecnológica devem ficar em segundo plano, como nos habituaram e o crescimento deve manter-se medíocre”.

Também com pouca expectativa quanto ao futuro está Eugénio Rosa, ao afirmar que “à primeira vista parece ser um Governo frágil, não estando à altura da dimensão e da gravidade dos problemas que o país enfrenta atualmente, que está profundamente debilitado por uma pandemia e ainda tem de a suportar os efeitos devastadores de uma guerra real e económica, com muitos membros que parecem estar mais disponíveis em dizer yes ao primeiro-ministro”.

E devido às incertezas económicas fruto, em grande parte, da guerra e ao possível aumento das taxas de juro, aliados à subida da inflação, o economista defende que as prioridades do próximo Executivo “deverão passar por manter em funcionamento a economia, impedindo a destruição de grande número de empresas e de milhares de empregos e, ao mesmo tempo, apoiar os dois milhões de portugueses pobres”.

Já António Bagão Félix diz ao nosso jornal que é necessário esperar para ver como o próximo Governo irá lidar com este cenário de instabilidade económica. “Nada de tecer encómios proclamatórios sobre a estrutura e composição do novo Governo, como também nada de criticar por criticar este ponto de partida. Aguardemos, pois, como se costuma dizer, os Governos são como os melões: só depois de abertos - ou seja, a funcionar - é que vemos se são bons ou medíocres”.

E apesar de ser um Governo mais curto, o economista não tem dúvidas: “A questão de mais ministro, menos ministro é despicienda e, nesta altura, só serve para comentários mais ou menos estatísticos e comparativos”, lembrando que o “importante é vermos como se articulam entre si os vários Ministérios e direções departamentais”. Acrescenta ainda que o desejável é “que não haja zonas cinzentas de omissão, de sobreposição ou de tutela conjunta que, em regra, atrasam mais do que adiantam”.

Também para Nuno Teles, este será um Governo assente na mesma fórmula que o anterior: “Tentando conseguir reduzir o défice orçamental, de forma a obedecer aos critérios do Pacto de Estabilidade, sem cortar salários ou pensões e, portanto, esperando um aumento sustentado da receita fiscal resultado de crescimento económico nominal”. Se os anos anteriores à pandemia foram marcados por uma política orçamental onde o investimento público foi a principal variável de ajustamento, Nuno Teles acredita que agora o Governo espera que os fundos europeus sirvam de alavanca à recuperação do investimento. “Estamos perante um Governo de continuidade, mas com maior destaque para a gestão de fundos europeus”.