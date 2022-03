25 de Abril. Adão e Silva também se esqueceu de Manuel Alegre

Na sua edição de sábado, o jornal Nascer do SOL noticiou que o general Ramalho Eanes - antigo Presidente da República e figura de referência do 25 de Novembro, que marca o início do regime democrático em Portugal - foi ‘esquecido’ por Pedro Adão e Silva, comissário responsável pela organização das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Com efeito, o Protocolo do Estado só na parte da tarde da véspera da cerimónia telefonou a Ramalho Eanes. Sendo que este, a convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a ser o presidente da dita comissão organizadora das comemorações - cargo do qual, em junho do ano passado, solicitou a sua desvinculação.

Além de Ramalho Eanes, o i soube entretanto que também o poeta, histórico militante socialialista e resistente antifascista Manuel Alegre - que ativamente participou nos movimentos de contestação estudantil dos anos 60 contra o regime de Salazar e o Estado Novo, também foi esquecido pela organização e não foi convidado a estar presente na cerimónia inaugural das comemorações, que teve lugar na passada quarta-feira.

