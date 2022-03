Já são conhecidos os 38 secretários de Estado do novo Governo

Foi publicada, no website da Presidência da República, a lista de secretários de Estado do Governo de António Costa, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dado 'luz verde' aos nomes propostos pelo Primeiro-ministro, relativos à equipa de 38 secretários de Estado que vão formar o próximo Governo, que deverá tomar posse a 30 de março pelas 17h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em cerimónia restrita.

"O Presidente da República recebeu hoje do Primeiro-Ministro indigitado do XXIII Governo Constitucional, a seguinte proposta de nomeação dos Secretários de Estado do novo Governo, que aceitou", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

Confira a lista de Secretários de Estado do XXIII Governo Constitucional:

MÁRIO FILIPE CAMPOLARGO

Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa



TIAGO BARRETO CALDEIRA ANTUNES

Secretário de Estado dos Assuntos Europeus



ANDRÉ MOZ CALDAS

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros



EDUARDO NUNO RODRIGUES E PINHEIRO

Secretário de Estado do Planeamento



INÊS PACHECO RAMIRES FERREIRA

Secretária de Estado da Administração Pública



FRANCISCO GONÇALO NUNES ANDRÉ

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação



PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO CAFÔFO

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas



BERNARDO FORJAZ VIEIRA IVO CRUZ

Secretário de Estado da Internacionalização



MARCO ALEXANDRE DA SILVA CAPITÃO COSTA FERREIRA

Secretário de Estado da Defesa Nacional



MARIA ISABEL SOLNADO PORTO ONETO

Secretária de Estado da Administração Interna



PATRÍCIA ALEXANDRA COSTA GASPAR

Secretária de Estado da Proteção Civil



JORGE ALBINO ALVES COSTA

Secretário de Estado Adjunto e da Justiça



PEDRO LUÍS FERRÃO TAVARES

Secretário de Estado da Justiça



SOFIA ALVES DE AGUIAR BATALHA

Secretária de Estado do Orçamento



ANTÓNIO MANUEL VEIGA DOS SANTOS MENDONÇA MENDES

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais



JOÃO NUNO MARQUES DE CARVALHO MENDES

Secretário de Estado do Tesouro



SARA ABRANTES GUERREIRO

Secretária de Estado da Igualdade e Migrações



JOÃO PAULO MOREIRA CORREIA

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto



JOÃO JORGE ARÊDE CORREIA NEVES

Secretário de Estado da Economia



RITA BAPTISTA MARQUES

Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços



JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA

Secretário de Estado do Mar



ISABEL ALEXANDRA RODRIGUES CORDEIRO

Secretária de Estado da Cultura



PEDRO NUNO DE FREITAS LOPES TEIXEIRA

Secretário de Estado do Ensino Superior



ANTÓNIO DE OLIVEIRA LEITE

Secretário de Estado da Educação



LUÍS MIGUEL DE OLIVEIRA FONTES

Secretário de Estado do Trabalho



GABRIEL GAMEIRO RODRIGUES BASTOS

Secretário de Estado da Segurança Social



ANA SOFIA PEDROSO LOPES ANTUNES

Secretária de Estado da Inclusão



ANTÓNIO LACERDA SALES

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde



MARIA DE FÁTIMA DE JESUS FONSECA

Secretária de Estado da Saúde



JOÃO SALDANHA DE AZEVEDO GALAMBA

Secretário de Estado do Ambiente e da Energia



JOÃO PAULO MARÇAL LOPES CATARINO

Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas



JORGE MORENO DELGADO

Secretário de Estado da Mobilidade Urbana



HUGO SANTOS MENDES

Secretário de Estado das Infraestruturas



MARINA SOLA GONÇALVES

Secretária de Estado da Habitação



ISABEL CRISTINA FERNANDES RODRIGUES FERREIRA

Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional



CARLOS MANUEL SOARES MIGUEL

Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território



RUI MANUEL COSTA MARTINHO

Secretário de Estado da Agricultura



TERESA ALEXANDRA MECA VALVERDE GOUVEIA COELHO ESTÊVÃO PEDRO

Secretária de Estado das Pescas