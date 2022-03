Sismo de magnitude 6 sentido no Equador causa estragos em habitações

Um sismo de magnitude 6 na escala Richter foi registado na noite de sábado na costa norte do Equador, tendo sido sentido na capital.

O sismo ocorreu às 23h28 locais (4h28 de hoje, em Lisboa), com o epicentro localizado a11 quilómetros a sul da cidade de Esmeraldas, capital da província, onde o sismo causou levou muitas pessoas a abandonarem as suas casas depois de várias partes da cidade terem ficado sem eletricidade. Há ainda relatos de casas abandonada depois de terem sido desmoronadas.

O sismo foi sentido em onze das 24 províncias do Equador, com forte intensidade em Esmeraldas e intensidade moderada em Pichincha, onde se encontra a capital Quito, assim como nas provínvias de Manabí, Cotopaxi e Santo Domingo, de acordo com o Serviço Nacional de Gestão de Risco e Emergência (SNGRE).

Após o abalo, foram ainda registadas pelo menos duas grandes réplicas, da quais a maior com uma magnitude de 5,1 na escala de Richter.