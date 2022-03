Mick Schumacher sofre grave acidente e qualificação do GP Arábia Saudita é interrompida

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, sofreu um grave acidente, este sábado, durante a sua qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita.

Mick Schumacher subiu um corretor numa das curvas do circuito de Jeddah, perdeu o controlo do monolugar e acabou por colidir contra o muro.

O pilto foi transportado para o hospital e, entretanto, a Haas já informou que o alemão está "consciente" e sob observação.

A qualificação foi imediatamente interrompida.

Mick Schumacher has been airlifted to hospital. #F1 #SaudiArabianGP https://t.co/ip8aJ4dyl0